Biden annonce effacer toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis

"Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis", a-t-il estimé sur Twitter, en appelant les gouverneurs des Etats à suivre cette voie et à gracier les personnes condamnées pour un simple délit de détention de cannabis. Le président a par ailleurs appelé les autorités sanitaires et judiciaires à repenser les peines associées à la marijuana, alors que le mouvement pour sa dépénalisation rencontre un fort écho aux Etats-Unis. M. Biden a cependant insisté sur l'importance de poursuivre la lutte contre le trafic et la vente aux mineurs de cannabis. Ces nouvelles mesures visent également à rectifier des procédures pénales frappant de façon disproportionnée les minorités ethniques, a justifié le président. Dix-neuf des 50 Etats américains, ainsi que la capitale Washington, ont légalisé l'usage du cannabis à titre récréatif pour les adultes. Dans la plupart des Etats, son usage médical est autorisé à différents degrés, depuis des huiles contenant un faible taux de THC (tétrahydrocannabinol, principe psychoactif du cannabis) à la marijuana pure. Seule une poignée d'Etats ultra-conservateurs et ruraux, comme l'Idaho, le Wyoming ou le Nebraska, restent intransigeants. Etrangement, la marijuana reste illégale au niveau fédéral. L'annonce de Joe Biden jeudi symbolise toutefois une première étape vers sa reclassification. (Belga)