DP World Tour - Trois leaders après la première journée de l'Open d'Espagne

Les trois joueurs ont rendu une carte de 63 coups, soit huit sous le par. Wu a réalisé 8 birdies, Aphibarnrat a signé un eagle, huit birdies et deux bogeys, et Van Driel neuf birdies pour un bogey. Le trio compte un coup d'avance sur le Français Matthieu Pavon, le Suédois Joakim Lagergren et l'Espagnol Jon Rahm, vainqueur du tournoi en 2018 et 2019. Le classement après le 1er tour (par 71) : 1. Darius Van Driel (P-B) 63 -8, Kiradech Aphibarnrat (Tai) 63, Ashun Wu (Chi) 63; 4. Matthieu Pavon (Fra) 64, Jon Rahm (Esp) 64, Joakim Lagergren (Suè) 64; 7. Hennie Du Plessis (AfS) 65, David Drysdale (Eco) 65, Stephen Gallacher (Eco) 65; 10. Alvaro Quiros (Esp) 66; Alejandro Cañizares (Esp) 66, Niklas Nørgaard Møller (Dan) 66, Luis Masaveu (Esp) (am) 66 (Belga)