Equateur: opération de police après des "incidents" dans la prison de Guayaquil

Les forces de l'ordre sont entrées dans la prison de Guayas, au sein du vaste centre pénitentiaire de Guayaquil, après avoir été alertées "d'incidents" en cours, a indiqué sur Twitter l'administration pénitentiaire (SNAI). La police a quant à elle fait part "d'incidents", sans autre précision. Ses unités tentent de "rétablir le contrôle et l'ordre dans le centre de détention", a ajouté le SNAI. La prison Guayas 1 a été le théâtre de quatre des huit tueries qu'a connu le système pénitentiaire équatorien depuis février 2021, avec au total presque 400 détenus tués. La dernière en date s'est produite lundi dans la prison de Latacunga (centre). Le bilan est de 16 prisonniers tués et 43 blessés. La plupart des corps ont été retrouvés démembrés, d'après les rapports officiels. Depuis leurs cellules des centres de détention équatoriens, des bandes rivales dirigent le trafic de drogue et se livrent pour son contrôle une guerre sanglante, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. En septembre 2021, 122 prisonniers ont été tués dans la prison de Guayaquil, au cours d'un des tueries les plus meurtrières dans les prisons d'Amérique latine. Le système pénitentiaire d'Equateur est en surpopulation, avec 32.400 détenus pour 30.200 places, d'après des chiffres dévoilés mercredi par le SNAI. (Belga)