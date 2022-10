Euroligue - Retin Obasohan et Sam Van Rossom battus lors de la première journée

(Belga) Les deux Belges actifs jeudi soir lors de la première journée de l'Euroligue de basket, la principale compétition continentale, ont été battus. Retin Obasohan et l'ASVEL Villeurbanne ont perdu 62-69 contre Milan alors que Valence et Sam Van Rossom ont mordu la poussière contre Baskonia dans un duel espagnol (71-81).

Malgré un premier quart-temps dominateur (23-14), l'ASVEL a vu les Italiens totalement inverser la tendance, portés par leur duo Billy Baron - Nicolo Melli, 34 points à eux deux. Le Belgian Lion Retin Obasohan a disputé 20 minutes de jeu, compilant deux points (1/3 au tir), 1 rebond, 3 passes et 2 interceptions. Dans la foulée, Sam Van Rossom, qui a récemment mis un terme à sa carrière internationale, et qui n'était pas présent à l'Eurobasket, n'a disputé que 11:50 de jeu avec Valence contre les Basques de Baskonia. Il a terminé la partie avec 5 points (1/3 au tir) et 1 rebond. La 2e journée est déjà prévue la semaine prochaine. Valence accueillera l'ASVEL jeudi dans un duel entre Obasohan et Van Rossom. (Belga)