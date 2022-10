La SNCB n'octroie plus de ticket gratuit vers les centres de vaccination

"Les personnes concernées ne pourront plus bénéficier de ce billet gratuit. La SNCB ne le proposant plus, assurez-vous d'avoir un billet valide lors de votre trajet en train vers le centre de vaccination", souligne le message sur le site "Ombudsrail". "Lors de la pandémie, nous étions dans une situation vraiment très spécifique où tous les acteurs de la société ont été invités à faire des efforts particuliers pour que la campagne de vaccination soit un succès", explique-t-on du côté de la SNCB pour justifier l'octroi de ce ticket. "Cependant, contrairement aux périodes de vaccinations précédentes, celle en cours s'inscrit dans une politique sanitaire normale. Cela signifie qu'il n'y aura pas de ticket pour cette quatrième dose, tout comme on ne distribue pas de ticket gratuit pour les gens devant se rendre à un rendez-vous médical", conclut la SNCB. Le ticket pouvait être demandé via le site internet ou l'application de la SNCB, mais également via un automate de vente ou au guichet. Il suffisait ensuite de montrer la convocation pour la vaccination (ou la confirmation de rendez-vous) à l'accompagnatrice ou à l'accompagnateur de train. Il était valable pour un voyage aller-retour uniquement le jour du vaccin. (Belga)