Près de deux millions de SMS envoyés jeudi pour tester la plateforme BE-Alert

(Belga) Plusieurs villes et communes testaient ce jeudi la plateforme BE-Alert, qui permet d'informer les citoyens en cas d'urgence. Au total, 1,99 million de SMS ont été envoyés, ainsi que 22 173 appels vocaux et 369 192 e-mails, indique le Centre de crise national dans un communiqué.

Le SMS a donc été l'option la plus populaire pour tester la plateforme, avec 1 997 793 messages envoyés. La majorité (1,59 million) ont été envoyés sur base de la localisation de la personne tandis que 405 302 SMS ont été expédiés à des citoyens et citoyennes inscrits au système BE-Alert. BE-Alert permet d'informer en cas de situation d'urgence les personnes inscrites au système mais aussi sur base de la localisation dans une zone géographique précise, ce qui signifie que toute personne en possession d'un GSM dans cette zone reçoit le message même si elle n'est pas inscrite à la plateforme. Tout un chacun peut s'inscrire gratuitement à BE-Alert et renseigner jusqu'à cinq adresses. Cela permet d'être informé, même lorsqu'on est éloigné géographiquement de la zone où une urgence est déclarée. "Il peut s'agir d'une panne d'électricité, de pollution de l'eau potable ou d'un incendie, par exemple", détaille le centre de crise. Jusqu'à présent, 1 093 897 adresses sont enregistrées sur BE-Alert. Le test de jeudi a été organisé avec la collaboration du gouverneur de Flandre occidentale ainsi qu'avec les communes de Ohey, Jodoigne, Ganshoren, Beerse, Estinnes, Lommel, Pepinster, Theux, Bertrix, Beveren et Gooik, précise le centre de crise. (Belga)