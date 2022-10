Tir de missile nord-coréen: la Chine rejette la responsabilité sur Washington

"Prenant note" du lancement par Pyongyang d'un missile balistique qui est passé au-dessus du Japon, l'ambassadeur chinois adjoint Geng Shuang a souligné les "nombreux exercices militaires conjoints menés par les Etats-Unis et d'autres pays dans la région". "Les récents lancements de la Corée du Nord sont étroitement liés à la série d'exercices militaires dans la région", a-t-il affirmé. "Sur la question nucléaire, les Etats-Unis jouent un deux poids-deux mesures et sont engagés dans des manoeuvres politiques empoisonnant l'environnement sécuritaire de la région. Dans ce contexte, les tensions accrues dans la péninsule ne devraient pas être une surprise", a ajouté le représentant chinois, appelant Washington à la "sincérité" et à "répondre aux inquiétudes raisonnables" de Pyongyang. Il a rappelé que la Chine et la Russie avaient proposé fin 2019 une résolution pour alléger les sanctions contre la Corée du Nord. Un texte toujours sur la table, qui pourrait "créer une atmosphère favorable" vers la "reprise du dialogue", selon lui. "La Chine et la Russie veulent récompenser la Corée du Nord pour ses mauvaises actions et cela ne peut pas être pris au sérieux par le Conseil", a répondu l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, se défendant de toute responsabilité dans les tirs nord-coréens et appelant à "renforcer les sanctions plutôt que de les alléger". En mai dernier, la Chine et la Russie avaient mis leur veto au Conseil de sécurité à une résolution des Etats-Unis imposant de nouvelles sanctions à la Corée du Nord. (Belga)