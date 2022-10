Deux ans de prison ferme pour des violences et des menaces envers son ex-compagne

(Belga) Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné vendredi un habitant de Walhain à deux ans d'emprisonnement ferme. Son ex-compagne avait déposé huit plaintes contre lui, entre 2019 et 2021, pour des violences et des menaces. Aux enquêteurs, le trentenaire avait affirmé que la victime avait un "caractère très masculin" et qu'elle le "poussait à bout".

Devant la juge d'instruction, il avait justifié ses actes en qualifiant ses coups de "simples claques". "Quand on me donne des coups, vous comprenez... Mais je ne l'ai pas frappée comme on frappe un homme", a continué le prévenu devant le tribunal correctionnel. Son ex-femme estime que c'est suite à sa consommation de stupéfiants que la situation s'est fortement dégradée. Parmi les messages de menaces transmis aux enquêteurs, son ex-compagnon l'intimide en écrivant que, si elle dénonce sa consommation à la police, elle se retrouvera ligotée dans le coffre d'une voiture et que des individus la violeront. Le Walhinois lui a également envoyé une vidéo où on le voit manipuler une arme à feu, la séquence étant accompagnée de messages menaçants. À l'audience, le ministère public avait fustigé le grand nombre de préventions à charge du prévenu pour des faits dont son ex-femme est la victime. Ce n'est qu'en avril 2022, quand le prévenu a écopé de quatre ans d'emprisonnement pour un braquage, que son ex-compagne a retrouvé un peu de sécurité en échappant aux menaces et au harcèlement. "Aujourd'hui à l'audience, je ne perçois aucune remise en question. Le prévenu est en récidive, il a de nombreux antécédents pour des faits de violence et il n'a toujours rien compris. C'est une personnalité particulièrement inquiétante", avait commenté la substitute. La peine de deux ans d'emprisonnement ferme décidée vendredi est conforme aux réquisitions du ministère public.