Dutch Open shorttrack - Stijn Desmet commence fort: cinq courses, quatre victoires

Avec sa sœur Hanne, Ward Petré et Tineke den Dulk, Desmet a ensuite remporté les quarts de finale du relais mixte 2.000 mètres. Par contre, sa participation au relais 5.000 mètres masculin, était clairement celle de trop. Composé de Desmet, Adriaan Dewagtere, Pétré et Rino Vanhooren, le quatuor belge a terminé cinquième et dernier de ses quarts de finale. Hanne Desmet a fait un peu moins bien que son frère. Elle a remporté les séries sur 1.500 et 1.000 mètres, mais a été éliminée sur 500 mètres sur pénalité. En demi-finale du 1.500 mètres, Desmet recevra le soutien de Den Dulk, qui s'est classée troisième de sa série. Den Dulk et Alexandra Danneel, première et deuxième, ont également atteint un tour de plus sur 500 mètres. Pétré se retrouve avec les meilleurs patineurs sur 500 mètres grâce à une deuxième place en série. Enzo Proost représentera également la Belgique dans cette première édition du Dutch Open de shorttrack à laquelle participent des athlètes de sept pays jusque dimanche. Victime d'une sinusite, Suzanne Schulting, la meilleure patineuse néerlandaise et multiple championne olympique, a abandonné vendredi. (Belga)