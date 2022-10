Eli Iserbyt débute la défense de son titre: "Cela reste un beau classement à gagner"

Le coureur de Pauwels Sauces-Bingoal a bien débuté sa saison dans les labourés avec une victoire à Beringen et deux deuxièmes places à Kruibeke et Meulebeke. Iserbyt et ses équipiers sont donc partis plus tard que d'habitude vers les Etats-Unis. "Cela nous a permis d'avoir des longues séances intensives en Belgique. Sur place, nous avons des séances plus calmes, notamment avec le jetlag. Après Waterloo, nous partons en voiture pour Fayetteville avec 1.100 km à faire. Nous ne pourrons donc pas nous entraîner lundi et mardi", a précisé Iserbyt. Cette saison, le Flandrien ambitionne de renouveler son titre en Coupe du monde. "Cela reste un beau classement à gagner, j'ai pu vivre cela la saison dernière. Si vous voulez remporter ce critérium de régularité, vous devez venir aux États-Unis. Il y aura ensuite Tabor en Tchéquie le 23 octobre et Dublin plus tard dans l'année. L'an dernier, j'avais gagné deux classements et 14 cross. Ce sera compliqué de faire aussi bien, voire mieux. Mon objectif est de gagner un maximum de courses et de me battre dans les trois classements. L'Euro est aussi sur ma liste", a conclu Iserbyt. (Belga)