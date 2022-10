Philippe Gilbert espère terminer sur une bonne note et éviter une fin dans l'anonymat

C'est assez naturellement que Gilbert a choisi la classique française pour terminer sa carrière. "Je l'ai appréciée, dès ma première en 2005. A l'époque, elle était plus prestigieuse qu'aujourd'hui. C'est une course parfaite pour attaquer et faire la différence. En 2008, c'était la première grosse victoire de ma carrière. Ce succès signifiait beaucoup pour moi qui étais dans une équipe française, pour l'une de mes dernières course avec la Française des Jeux. C'était un moment émouvant et spécial. Je suis heureux de terminer ici", a dit le pensionnaire de l'équipe Lotto Soudal vendredi en conférence de presse. Le Belge, qui estime encore avoir "de bonnes jambes", sera au départ avec des ambitions. "J'espère finir sur une bonne note, j'ai travaillé pour ça. Je ne voulais pas terminer ma carrière de manière anonyme. Je serai bien présent et j'espère profiter et être encore présent dans le final", a-t-il expliqué. "Ce serait vraiment bien de terminer par un bon résultat, comme pour ma dernière course sur le sol belge", a ajouté celui qui a terminé 6e de Binche-Chimay-Binche mardi. "Je n'attends pas de cadeau de mes adversaires, la course est la course." Gilbert s'est dit particulièrement fier d'avoir pu évoluer au plus haut niveau pendant 20 ans, lui qui a débuté son parcours chez les pros en 2002 à la Française des Jeux. "Je pense que les gens se souviendront de moi comme un attaquant, quelqu'un qui se donne toujours à fond. J'aime cette façon de courir et je suis content de véhiculer cette image", a ponctué Philippe Gilbert. (Belga)