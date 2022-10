Tour de Lombardie: Un duel Jonas Vingegaard-Tadej Pogacar pour finir la saison en beauté

Vainqueur de la 'Grande Boucle' pour la première fois de sa carrière devant "?Pogi", le Danois s'est préparé pour le rendez-vous italien sur les routes du Tour de Croatie où il a remporté deux étapes et terminé deuxième du classement général derrière le Slovène Matej Mohoric. Pogacar, de son côté, avait participé aux championnats du monde en Australie avant de prendre la route de l'Italie où il a pris le départ du Tour d'Emilie, terminé à la 2e place derrière Enric Mas, et des Trois vallées varésines où il s'est imposé mardi. Vainqueur l'an dernier en Lombardie, le Slovène devra composer avec une forte concurrence cette année avec les présences de Vingegaard mais aussi d'Enric Mas, Adam Yates, Aleksandr Vlasov ou encore Julian Alaphilippe. Le vainqueur sera connu après 253 km de course sur un parcours sélectif entre Bergame et Côme, avec notamment le redoutable Civiglio (4,2 km à 9,7% de moyenne) et la double ascension de San Fermi della Battalia (2,8 km à 6,6%) dans le final. 'La classique des feuilles mortes' sera aussi le théâtre de la dernière course de deux grands noms du cyclisme : Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali. L'Espagnol, 42 ans, et l'Italien, 37 ans, ont en effet décidé de mettre un terme à leur carrière à l'issue de la saison. Côté belge, Remco Evenepoel et Wout van Aert ont déjà terminé leur exercice 2022 et sont les deux principaux absents. Les regards seront dès lors tournés vers Dylan Teuns, vainqueur de la Flèche Wallonne, ou encore Quinten Hermans, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. (Belga)