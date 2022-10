BENE-League - Le Sporting Pelt, Bocholt et Aalsmeer passent en tête après la défaite des Lions

(Belga) Les Lions de Sittard étaient premiers à l'entame de la 7e journée de BENE-League de handball mais les Néerlandais ont perdu trois places après leur défaite 32-29 à Alsmeer et sont quatrièmes. Aalsmeer, le Sporting Pelt et Bocholt forment désormais le trio de tête.

Champion des Pays-Bas et vainqueur du choc de la soirée, Aalsmeer partage la tête avec le Sporting Pelt et Bocholt. Les deux clubs belges, issus de la province du Limbourg, se sont imposés en déplacement, respectivement contre Tachos (21-33) et Bevo (24-26). Les trois clubs possèdent 12 points, un de plus que les Lions. Volendam, qui s'est imposé 30-40 à Eupen, est cinquième avec 10 points alors que Visé, qui a battu Atomix 38-28, est 6e (8 pts) après une quatrième victoire de rang.