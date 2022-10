BNXT League: Louvain engage le meneur américain Jahmal McMurray en tant que joker médical

(Belga) Louvain a engagé le meneur américain Jahmal McMurray en tant que joker médical jusqu'à la fin de l'année suite aux blessures de Thibault Vanderhaegen et Brevin Pritzl, a annoncé samedi le club de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball.

Vanderhaegen est absent pour quatre mois à cause d'une fracture du poignet tandis que Pritzl manquera les trois prochains mois de compétition à cause d'une fracture à la main. McMurray, 25 ans, était sans club depuis son départ du club turc d'Ankara Anadolu où il a compilé 16,2 points, 2,2 rebonds et 2,5 assists de moyenne. Louvain s'est incliné vendredi 61-59 sur le terrain d'Anvers lors de la 2e journée de championnat après avoir battu Charleroi après prolongation lors de la journée inaugurale (83-81). Le club espère que sa nouvelle recrue sera qualifiée pour la réception de Mons le 16 octobre prochain. (Belga)