BNXT League - Victoires faciles pour Mons-Hainaut et le Spirou, Ostende a dû batailler à Malines

Après une large défaite inaugurale contre Limburg United, les Renards de Vedran Bosnic ont facilement pris la mesure du Brussels (110-85), notamment grâce à Milivoje Mijovic, 18 points. Simultanément, le Spirou Basket n'a pas été réellement inquiété par Liège, hormis dans le 2e quart-temps. Forte d'un collectif bien huilé, avec cinq joueurs à plus de dix points, dont Noah Fogang, 17 points, 4 rebonds, 3 interceptions et 1 bloc, l'équipe carolo s'est imposée 83-62. Ostende, champion en titre, a dû batailler à Malines pour s'emparer de la victoire à l'occasion de son premier match en championnat. Les deux équipes ont entamé le dernier quart-temps avec une différence d'un point, en faveur des Côtiers. Il aura fallu un très bon Breein Tyree, 17 points, et un efficace Servaas Buysschaert en sortie de banc avec 15 unités, pour finalement venir à bout des Kangoeroes (91-97). Au classement, le Spirou et Mons-Hainaut rejoignent Louvain, Liège et le Brussels en tête avec le bilan d'une victoire et une défaite. Dimanche (14h) se tiendra la rencontre entre Alost et Limburg United, qui pourrait s'emparer seul de la tête en cas de victoire chez les Okapis. Durant cette première phase de la BNXT League, la phase nationale, les clubs belges joueront à deux reprises les uns contre les autres. (Belga)