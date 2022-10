Décès de l'ancien cycliste néerlandais Gerben Karstens

(Belga) Gerben Karstens, vainqueur d'étapes dans les trois grands tours, est décédé à l'âge de 80 ans. Le Néerlandais était l'un des cyclistes les plus performants des années 1960 et 1970.

En 1964, il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques avec Evert Dolman, Jan Pieterse et Bart Zoet sur l'épreuve du contre-la-montre par équipe sur 100 kilomètres. Karstens a également remporté plusieurs étapes dans les trois grands tours: six dans le Tour de France, une dans le Tour d'Italie et quatorze dans le Tour d'Espagne. Le coureur néerlandais a participé 11 fois au Tour de France, et, lors de l'édition 1974, il a porté le maillot jaune pendant deux jours. Sur l'édition de 1976, il a pris la première place dans la dernière étape sur les Champs-Élysées de Paris. Il a remporté le Paris-Tours en 1965, a terminé deuxième du Tour de Lombardie en 1965, deuxième de Milan-Sanremo en 1970 et deuxième de l'Amstel Gold Race, derrière Frans Verbeeck, en 1971. Karstens avait subi un infarctus cérébral il y a quelques semaines.