DP World Tour - Double vainqueur du tournoi, Jon Rahm prend les commandes de l'Open d'Espagne

Déjà vainqueur du rendez-vous madrilène en 2018 et 2019, l'Espagnol de 27 ans, 7 victoires sur le circuit européen et 7 sur le circuit américain, a rendu une carte de 65 coups (-6), grâce à six birdies. Avec un total de -15 à l'issue de ce "moving day", Rahm compte une longueur d'avance sur l'Australien Min woo Lee, qui a joué 66 (-5) samedi. Leaders à l'entame de cette 3e journée, l'Écossais Stephen Gallacher et l'Anglais Paul Waring ont connu deux journées différentes. Le premier est toujours dans le coup et pointe à la 3e place partagée (-13) après une carte de 70 samedi. Le second a glissé au 18e rang après avoir rallié le club house en 74 coups (+3). Aucun Belge n'est présent dans la capitale espagnole. (Belga)