F1 - GP du Japon: Max Verstappen reçoit une réprimande et conserve sa pole position

Lors de la séance de qualifications, Verstappen a gêné Norris en effectuant des manœuvres sur la piste pour mettre ses pneus à température. Pour éviter la manœuvre du champion du monde, Norris a dû quitter légèrement la piste. Les commissaires de course ont analysé l'incident et ont décidé d'infliger une simple réprimande à Verstappen. Le Néerlandais, né à Hasselt, partira donc bel et bien en pole position dimanche pour le Grand Prix du Japon, dont le départ sera donné à 7h00 heure belge, devant les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz. À Suzuka, Verstappen a l'occasion de remporter son deuxième titre de champion du monde après celui conquis l'année dernière. Si le Néerlandais remporte le Grand Prix en réalisant le meilleur tour en course, il sera sacré, quel que soit le résultat de Charles Leclerc, son dauphin au championnat. (Belga)