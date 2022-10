ITF Nevers - Finale belgo-belge à Nevers entre Raphaël Collignon et Gauthier Onclin

(Belga) Raphaël Collignon (ATP 322) et Gauthier Onclin (ATP 396), respectivement têtes de série N.1 et N.2, s'affronteront en finale du tournoi de tennis ITF M25 de Nevers (dur/25.000 dollars), dimanche en France. Les deux Liégeois ont écarté des joueurs français samedi en demi-finales et se retrouveront pour la 3e fois en finale cette saison, après la victoire d'Onclin à Brcko et celle de Collignon à Arlon.