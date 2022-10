(Belga) Ysaline Bonaventure s'est qualifiée pour le second tour des qualifications du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca, joué sur surface dure et doté de 251 750 dollars, samedi en Roumanie.

WTA Cluj-Napoca: Ysaline Bonaventure se hisse au second tour des qualifications

Bonaventure, 122e mondiale et tête de série N.9 des qualifications, l'a emporté en trois sets 6-7 (3/7), 6-4, 6-4 contre l'Ukrainienne Kateryna Baindl, 131e mondiale. La rencontre a duré 2 heures et 27 minutes. Pour une place dans le tableau final, la Stavelotaine, 28 ans, affrontera la Roumaine Cristina Dinu (WTA 298) qui s'est imposée en deux sets 6-4, 6-1 face à la Bulgare Viktoriya Tomova, 91e mondiale et tête de série N.1 des qualifications. (Belga)