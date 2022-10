WTA Ostrava - Une 60e victoire en 2022 pour Iga Swiatek, qui défiera Barbora Krejcikova en finale

C'est la 60e victoire cette saison pour la droitière de Varsovie, également sacrée à Roland-Garros, qui ne compte que 7 défaites en 2022. Le record est toujours détenu par Serena Williams, qui avait enlevé 78 victoires en 2013. Swiatek est désormais à la veille de disputer sa 12e finale sur le circuit, elle qui a remporté les dix dernières sans perdre le moindre set. Elle compte 7 titres cette saison avec Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland-Garros et l'US Open. En finale de cette épreuve jouée sur dur et dotée de 757.900 dollars, elle devra écarter la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 23), qui a écarté en trois sets la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 26) sur le score de 3-6, 7-6 (4) et 6-4. Ce sera la 8e finale sur le circuit pour celle qui a remporté Roland-Garros en 2021 et le tournoi de Tallinn la semaine dernière. (Belga)