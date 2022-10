Dimanche ensoleillé en prévision

Il y aura déjà beaucoup de soleil dès la matinée avec éventuellement de la brume ou quelques champs de brouillard en certains endroits. Ceux-ci se dissiperont rapidement et laisseront la place à un temps très ensoleillé tout au long de la journée. Les maxima atteindront 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 à localement 18 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré, modéré en haute Ardenne ainsi qu'à la mer, de secteur sud-est. Ce soir et cette nuit, le temps restera calme et sec avec un ciel d'abord serein, suivi de voiles d'altitude arrivant depuis le littoral. Les minima seront compris entre 1 degré en haute Ardenne et 9 degrés dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-est puis de sud-sud-ouest. (Belga)