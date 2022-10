Invasion de l'Ukraine - La centrale de Zaporijjia reconnectée au réseau électrique, selon le chef de l'AIEA

La plus grande centrale nucléaire d'Europe, avait été déconnectée du réseau samedi après des bombardements, des générateurs diesel avaient pris le relais. M. Grossi a également indiqué que le rétablissement du courant n'était qu'"un soulagement temporaire dans une situation encore intenable" et a réitéré son appel en faveur d'une zone de protection autour de la centrale. Le chef de l'AIEA a annoncé qu'il se rendrait à Moscou et rencontrerait aussi le président ukrainien Volodimir Zelensky pour plaider en faveur de l'établissement de cette zone de protection. (Belga)