La Belgique s'arrête aux portes des quarts des mondiaux de volley féminin

Les Yellow Tigers devaient l'emporter 3 sets à 0 ou sets à 1 pour empocher trois points et donc devancer les Chinoises dans le classement de ce groupe. La messe était dite après les deux premières manches, remportées chaque fois 25-18 par des Chinoises performantes au service et régulières. Les troupes de Gert Vande Broek n'ont pas baissé les bras pour autant dans le 3e set, au contraire, mais l'efficacité du bloc et la puissance des attaques chinoises ont fait la différence contre une équipe belge parfois trop dépendante de Britt Herbots, 21 points et meilleure marqueuse du match. Au classement, l'Italie, le Brésil, la Chine et le Japon verront les quarts de finale prévus à Apeldoorn, aux Pays-Bas, alors que la Belgique, les Pays-Bas, Porto Rico et l'Argentine sont éliminés, qu'importe les résultats de Japon/Pays-Bas (15h30) et Porto Rico/Argentine (18h30) programmés plus tard dans la journée. Dans l'autre groupe disputé à Gliwice, en Pologne, la Serbie, championne du monde, et les États-Unis, champions olympiques, ont terminé aux deux premières places. Ils affronteront respectivement la Turquie et la Pologne en quarts de finale, les 3e et 4e du groupe. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre. (Belga)