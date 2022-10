L'AS Monaco aligne un cinquième succès de rang en Ligue 1 à Montpellier

(Belga) L'AS Monaco a obtenu un cinquième succès de rang en championnat en s'imposant 0-2 à Montpellier dans un match comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Chez les Assémistes, Eliot Matazo est resté sur le banc. Au classement, l'équipe de Philippe Clement reste 5e (20 points) et les Pailladins occupent la 10e position (12 points).

Soutenu par 12.000 supporters, Montpellier s'est porté à l'attaque, sans profiter pour autant du fait que leurs adversaires se cherchaient. Avec 25% de passes ratées à mi-période, les Héraultais ont dû patienter pour avoir une occasion franche gaspillée par Joris Chotard (21e). Pratiquement jusqu'à la fin de la première mi-temps, Monaco a éprouvé du mal à ressortir proprement ses ballons, mais sur un centre repoussé par le gardien montpelliérain, Wissam Ben Yedder a servi Breel Embolo dos au but, qui a fusillé Jonas Omlin après s'être retourné (45e+1). Après la pause, Montpellier est mieux sorti de ses starting-blocks mais Arnaud Nordin a manqué une énorme occasion (59e). La montée au jeu de Myron Boadu (72e) allait changer la physionomie de la rencontre. Le Néerlandais a d'abord isolé Ben Yedder devant le gardien adverse (73e) avant d'inscrire son premier but de la saison (80e). En Italie, Empoli est allé partager l'enjeu 1-1 au Torino. Les Toscans ont ouvert la marque par Mattia Destro (49e) alors que Sasa Lukic a permis aux Piémontais d'éviter une quatrième défaite d'affilée (90e). Chez les visiteurs, Koni De Winter, qui s'était retrouvé sur le banc après la 3e journée, était à nouveau titulaire comme la semaine dernière contre l'AC Milan. Après neuf journées, Torino est 10e (11 points) et Empoli 13e (8 points).