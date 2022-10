Le champion de Belgique Tim Merlier s'impose au sprint du Mémorial Rik Van Steenbergen

(Belga) Tim Merlier a remporté le Mémorial Rik Van Steenbergen (1.1), dimanche. Après 174,7 km entre Beerse et Arendonk, le champion de Belgique d'Alpecin-Deceuninck a devancé au sprint le Britannique Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco).

Sébastien Grigard (Lotto Soudal), Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces WB), Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen-Baloise), les Néerlandais Stijn Daemen (BEAT Cycling), Nick Van der Meer (Volkerwessels), et Thijs De Lange (Metec) et l'Américain Colin Joyce (Human Powered Health) ont composé l'échappée du jour. Ils ont été repris à 4 km de l'arrivée. Au sprint, Merlier se montrait intraitable. Le coureur de 29 ans décroche la 23e victoire de sa carrière, la 5e de la saison. Cavendish se classait deuxième devant Groenewegen. Quelques secondes après le peloton, Iljo Keisse, escorté par deux équipiers, franchissait pour la dernière fois l'arrivée d'une course professionnelle avant de prendre sa retraite, à 39 ans. Merlier succède au palmarès à Dries De Bondt, vainqueur de la dernière édition disputée en 2019. (Belga)