Le soleil restera présent en début de semaine

Ce soir et en début de nuit, le ciel sera serein ou peu nuageux. Ensuite, des nuages d'altitude apparaîtront par le littoral. Dans le sud-est, quelques champs de nuages bas ou bancs de brouillard pourront se former. Les températures plongeront vers -2 ou -3 degrés en Hautes Fagnes et dans certaines vallées ardennaises, tandis qu'elles afficheront 2 à 7 degrés dans les autres régions. Lundi matin, il fera encore assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. A partir de l'ouest, le ciel s'ennuagera rapidement et quelques faibles précipitations suivront. Certaines régions pourront y échapper. En fin d'après-midi, la moitié nord-ouest profitera déjà d'un temps sec et peu nuageux. Les maxima oscilleront entre 14 degrés en Hautes Fagnes, 15 degrés à la mer et 18 degrés dans le centre. Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme et assez beau avec des passages nuageux et parfois de belles éclaircies. Après une matinée fraîche, les températures remonteront entre 11 et 13 degrés en Ardenne, et entre 14 et 16 degrés dans les autres régions. (Belga)