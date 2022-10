Paris-Tours - Edward Theuns, deuxième, termine la saison avec des sentiments partagés

Depuis août, Theuns a obtenu trois top-5 au Tour Poitou-Charentes, des podiums à Isbergues et Berlare et des top-10 dans la Famenne Ardenne Classic et Paris-Bourges. À nouveau proche de la victoire, le Belge évoquait "un double sentiment" après la course, car il n'a pu concrétiser sa bonne forme par une victoire et termine la saison sans avoir levé les bras au ciel. "Je suis heureux d'avoir pu terminer deuxième aujourd'hui", a expliqué Theuns. "Arnaud Démare (vainqueur pour la deuxième année de suite, ndlr) est un coureur solide et un sprinteur puissant. Mais je m'étais fixé comme objectif de décrocher encore une victoire avant la fin de la saison. J'étais en très bonne condition lors des courses précédentes et maintenant je passe encore plus près de la victoire. Il y a donc un peu de déception." Theuns retient aussi le positif. "Je suis heureux de pouvoir terminer la saison avec cette forme. Cela me donne un bon moral pour travailler en vue de la saison prochaine." (Belga)