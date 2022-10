Près de 200 signalements de dégâts après le séisme aux Pays-Bas

Samedi à 17H00, l'institut des dégâts miniers avait reçu 191 signalements de dégâts, après le séisme constaté dans le village de Wirdum, et de la réplique d'une magnitude de 1,2 à Garrelsweer. Sept signalements portent sur une situation potentiellement très dangereuse. Des équipes d'inspection de la sécurité ont été dépêchées sur place. Le séisme, qui s'est produit à une profondeur de trois kilomètres, est lié aux extractions de gaz dans la région et n'est donc pas d'origine naturelle. La ragion de Groningue est régulièrement sujette a des tremblements de terre provoqué par l'exploitation des gisements de gaz qui se trouvent dans le sous-sol. Le séisme le plus violent à avoir secoué la province, d'une magnitude de 3,6 a eu lieu le 16 novembre 2012 près de Huizingue, dans le nord-est. Il y a quinze jours, les habitants d'Uithuizen ont également connu deux tremblements de terre successifs de magnitude 2,7 et 1,7. (Belga)