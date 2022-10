Serie A - Naples, victorieux 1-4 de la Cremonese, prend seul les commandes du championnat

Contre la Cremonese, Matteo Politano a donné l'avantage à Naples sur penalty (26e). L'ancien joueur de Genk Cyriel Dessers, désormais international nigérian, a égalisé en début de seconde période (47e), marquant son premier but dans le championnat d'Italie. Monté à la 57e minute, Giovanni Simeone a donné l'avantage à Naples (76e). Deux autres remplaçants ont ensuite mis les 'Partenopei' à l'abri: Hirving Lozano (90e+3) et Mathias Olivera (90e+6). Co-leader avant cette journée, l'Atalanta a été tenue en échec 2-2 sur la pelouse de l'Udinese, révélation de ce début de saison. La 'Dea' menait pourtant 0-2 après les buts d'Ademola Lookman (36e) et de Luis Muriel (56e, sur penalty). Mais Gerard Deulofeu (67e) et Nehuen Perez (78e) ont permis à l'Udinese, qui restait sur six succès de rang, de signer un huitième match consécutif sans défaite. Au classement, Naples compte 23 points, deux de plus que l'Atalanta. Ces deux équipes sont toujours invaincues. L'Udinese reste troisième avec 20 points, comme l'AC Milan, qui a battu la Juventus 2-0 samedi. La Lazio (17 points), qui rend visite lundi à la Fiorentina (13e, 9 points), pourrait rejoindre ce duo. La Cremonese (3 points) partage la dernière place avec la Sampdoria. (Belga)