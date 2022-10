Invasion de l'Ukraine - Le gouvernement ukrainien appelle la population à réduire sa consommation d'électricité

"Nous demandons à chacun de limiter, si possible, sa consommation d'électricité entre 17h00 et 22h00", a indiqué le chef adjoint du cabinet présidentiel Kirilo Timoshenko sur sa chaîne Telegram. "C'est le seul moyen d'éviter les coupures d'électricité". Selon un représentant du président ukrainien au parlement, la nuit de lundi à mardi pourrait être l'une des plus difficiles en termes d'approvisionnement énergétique en Ukraine. Certaines régions seront privées d'électricité à plus ou moins long terme. Plus les citoyens seront attentifs à leur consommation, plus le risque d'une fermeture à grande échelle s'éloignera, ont déclaré les autorités. Il est donc demandé aux gens d'éteindre les appareils à forte consommation d'énergie tels que les chauffages électriques, les chaudières ou les machines à laver, particulièrement dans la région de Kiev. Les frappes aériennes russes de lundi visaient principalement les infrastructures énergétiques. Une centrale électrique a été bombardée à Kiev, et des dommages aux centrales électriques et aux sous-stations ont également été signalés dans d'autres régions. L'opérateur du réseau Ukrenergo tente de réparer les dégâts le plus rapidement possible. (Belga)