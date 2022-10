Le Bastogne Barracks se dote d'un nouvel espace

Les véhicules exposés dans le Hall 3 des Bastogne Barracks comprennent des véhicules et des pièces d'artillerie antichars allemandes et américaines, dont un Panzer IV Ausf J capturé dans la région de Bastogne lors de la contre-offensive. Créé en octobre 2010, le Bastogne Barracks se présente comme l'une des plus grandes collections de véhicules militaires visibles sur le continent. Les visiteurs peuvent y découvrir une centaine de véhicules datant de la Seconde Guerre Mondiale, dont des blindés, camions et canons parfois uniques au monde. "Les lieux présentent une collection exceptionnelle jusqu'ici assez mal mise en valeur. Le but de ce nouvel espace est d'offrir une nouvelle expérience aux visiteurs via une nouvelle scénographie", explique Pierre Muller, historien au War Heritage Institute, émanation de la Défense en charge du Bastogne Barracks. Intitulé "Battle of the Bulge", le nouvel espace représente un investissement d'environ 250.000 euros pour la Défense. La salle d'exposition voisine fera quant à elle l'objet d'une rénovation début 2023, précise le War Heritage Institute. Une collaboration est par ailleurs en cours avec l'intercommunale Idelux qui a repris en charge la gestion des "caves McAuliffe", où le général américain Anthony McAuliffe balaya du célèbre "Nuts !" l'appel à la reddition lancé par l'armée allemande aux troupes américaines le 21 décembre 1944. "Les deux entités réunies sur le site offriront à terme un panorama général de la Bataille des Ardennes et des forces blindées de la Seconde Guerre Mondiale", conclut le War Heritage Institute. (Belga)