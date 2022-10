Le sprinteur britannique CJ Ujah, médaillé d'argent du 4x100m, suspendu 22 mois

Ce jour-là, les Britanniques, dont Ujah, avaient décroché l'argent sur 4x100m, derrière l'Italie. Une médaille qu'ils doivent rendre après le test positif d'Ujah. Deux substances interdites, l'ostarine et le S-23, avaient été détectées. L'échantillon B s'était également révélé positif. Ces substances sont des modulateurs sélectifs des récepteurs androgènes, généralement utilisées pour augmenter la masse musculaire, en alternative aux stéroïdes. Selon l'Agence mondiale antidopage (AMA) et l'AIU, l'affaire concerne un supplément contaminé et a blanchi Ujah de l'accusation de prise intentionnelle, ce qui lui permet d'échapper à la sanction maximale. Le sprinteur de 28 ans a écopé d'une suspension de 22 mois, avec effet rétroactif, qui s'achèvera le 5 juin 2023, juste avant les Mondiaux de Budapest (19-27 août). (Belga)