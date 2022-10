Les avocats reprennent le travail en Angleterre et au Pays de Galles après une grève

(Belga) Après plus d'un mois de grève, les avocats pénalistes reprennent le travail en Angleterre et au Pays de Galles, après avoir trouvé un accord pour une revalorisation de leurs honoraires, a annoncé l'Ordre des avocats pénalistes (Criminal Bar Association).

Le ministre britannique de la Justice, Brandon Lewis, a annoncé pour sa part des réformes et pour plus de 61 millions d'euros d'investissements. Il est notamment question d'une hausse de 15% des honoraires pour les "criminal baristers", des avocats pénalistes plaidants devant les tribunaux. La hausse s'appliquera finalement également aux affaires déjà en cours. Au Royaume-Uni, il existe une différence entre les "baristers" et les "solicitors", deux catégories d'avocats. Les "solicitors" travaillent directement avec leurs clients, préparent et finalisent généralement les dossiers et peuvent représenter leurs clients devant certains tribunaux seulement. Quant aux "baristers" ou "advocates", ce sont des spécialistes qui proposent des conseils juridiques ou des professionnels de la plaidoirie. Ils ne sont pas en contact direct avec les clients individuels mais peuvent être contactés par des "solicitors". (Belga)