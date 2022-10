L'Otan condamne "les attaques horribles et aveugles" de la Russie contre des civils

(Belga) L'Otan condamne les "attaques horribles et aveugles" lancées par la Russie contre des infrastructures civiles en Ukraine et soutiendra le peuple ukrainien "aussi longtemps qu'il le faudra", a affirmé lundi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

"Je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba et j'ai condamné les attaques horribles et aveugles de la Russie contre des infrastructures civiles en Ukraine. L'Otan continuera à soutenir le courageux peuple ukrainien pour lutter contre l'agression du Kremlin aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il tweeté. (Belga)