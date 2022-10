Mondial en danger pour l'attaquant argentin de l'AS Rome Paulo Dybala

Dybala, 28 ans, s'est blessé en inscrivant un penalty en début de seconde période (48e). Il a dû céder sa place à Nemanja Matic deux minutes après avoir marqué le but qui s'est avéré décisif. Arrivé dans la capitale italienne cet été après sept saisons à la Juventus, Dybala réalisait un beau début d'exercice avec 7 buts et 2 assists toutes compétitions confondues. Avec l'Albiceleste, l'une des équipes favorites au sacre mondial au Qatar en fin d'année, il compte 34 caps (3 buts). Il doit souvent se contenter d'un statut de remplaçant derrière son inévitable capitaine Lionel Messi et l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez. (Belga)