Primoz Roglic va se faire opérer de l'épaule

"Ce n'est un secret pour personne que je me suis déjà déboîté l'épaule à plusieurs reprises. J'ai atteint le point où je dois la réparer", a déclaré le coureur de la Jumbo-Visma à la radio slovène Val 202. "Ce n'est pas une opération anodine. Ils vont découper un bout d'os pour le placer à l'endroit où l'épaule se déboîte", a ajouté Roglic, dont le bras sera immobilisé pendant six à huit semaines. Ancien champion de saut à ski, le Slovène de bientôt 33 ans a été impliqué dans de nombreuses chutes ces dernières années. En juillet, il s'est déboîté l'épaule sur le Tour de France, après avoir chuté sur les pavés du Nord lors de la 5e étape. Il s'est remis l'épaule en place lui-même. "Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire: j'attrape mon genou et je tire fort", a-t-il expliqué avant d'abandonner quelques jours plus tard. Le triple vainqueur de la Vuelta (de 2019 à 2021) et champion olympique du contre-la-montre avait connu la même mésaventure sur Paris-Nice en 2021. Le 6 septembre, il a encore connu la poisse sur le Tour d'Espagne, tombant violemment au sol à quelques mètres de l'arrivée de la 16e étape, l'obligeant à mettre un terme à sa saison. (Belga)