Un match de championnat de volley diffusé en direct à la télévision chaque weekend

Ce lundi, à l'occasion de la conférence de presse de lancement de la saison, la ligue belge de volley-ball a annoncé qu'une rencontre sera retransmise chaque weekend en direct sur Proximus et sur Telenet. Des commentateurs aguerris et spécialistes de la discipline seront derrière le micro. "En finale des playoffs, les différentes manches seront toutes à suivre en direct", a expliqué Marie De Clerck, CEO de la Belgian Volley League. En parallèle, le monde du volley tend aussi à se digitaliser. Ainsi, toutes les rencontres seront à suivre en direct sur le site de l'EuroMillions League. "De nouvelles caméras ont été installées dans les différentes salles afin de rendre un rendu de qualité. Les clubs peuvent choisir, ou non, d'y ajouter des commentateurs." Un apport qui devrait apporter une visibilité supplémentaire mais deviendra aussi un outil pour les clubs. "Il sera possible de découper certaines phases de jeu afin de créer des résumés ou des clips pouvant être utilisés sur les réseaux sociaux." Un progrès appréciable, l'un des objectifs prioritaires des instances étant de dynamiser la visibilité du volley. "D'ici 2030, nous voulons doubler la communauté de notre discipline sur les réseaux. Cela passe par une réflexion sur les supports médiatiques que nous offrons", a avancé Luc Haegemans, président de la Belgian Volley League. (Belga)