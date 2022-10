W Series - Les trois dernières courses supprimées par manque de budget

La course prévue à Austin aux Etats-Unis le 22 octobre et les deux courses de Mexico City au Mexique, les 28 et 30 octobre, n'auront donc pas lieu. "En raison de circonstances imprévues indépendantes de la volonté des W Series, nous n'avons pas reçu l'argent qui nous était dû", a déclaré Catherine Bond Muir, fondatrice et directrice des W Series. "Par conséquent, nous avons été contraints de prendre la malheureuse décision de ne pas terminer le calendrier prévu cette saison." Pour Bond Muir, ce contre-temps ne signifie pas la fin des W Series. "Nous allons désormais nous concentrer sur la collecte de fonds sur le long terme. Nous restons positifs sur l'avenir des W Series. Ce n'est malheureusement pas un secret que les femmes dans le sport reçoivent beaucoup moins de fonds que les hommes et la W Series n'est pas une exception." La Britannique Jamie Chadwick est donc sacrée championne devant la Néerlandaise Beitske Visser et sa compatriote Alice Powell. (Belga)