Jupiler Pro League - Le Comité disciplinaire maintient les deux matches de suspension pour Zorgane

Zorgane a été exclu à la 67e minute lors du choc wallon perdu 0-1 par Charleroi contre le Standard, après un tacle dangereux sur Nicolas Raskin. Lundi, le Parquet avait proposé trois matchs de suspension, deux effectifs et un avec sursis, ainsi qu'une amende de 2.500 euros effectifs. Charleroi avait fait appel de la proposition du Parquet. Le joueur et le club ont pu plaider leur cause devant le Comité disciplinaire qui a décidé mardi de maintenir la proposition du Parquet. Si les Zèbres font une nouvelle fois appel, le Conseil disciplinaire se penchera sur le dossier. Le Comité disciplinaire a cependant réduit la suspension du joueur de Saint-Trond Robert Bauer. Lundi, le Parquet avait réclamé quatre matchs effectifs ainsi que la révocation du sursis d'un match prononcé le 12 novembre 2021 après une précédente exclusion et une amende de 4.000 euros pour le Trudonnaire, auteur d'un coup sur le joueur de l'Antwerp Vincent Janssen. Mardi, le Comité disciplinaire a décidé de réduire la sanction à trois matches effectifs en plus de la révocation du sursis. Bauer manquera donc les quatre prochains matches des Canaris sauf si le club décide de faire appel. En Challenger Pro League, le Comité disciplinaire a maintenu la proposition du Parquet pour le Kobe Cools (Dender), à savoir un match effectif et une amende de 500 euros. (Belga)