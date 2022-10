Le GP de Belgique prévu le 23 juillet 2023 à Lommel

Après le GP inaugural à Villa la Angostura, les deux rendez-vous suivants doivent encore être déterminés mais sont prévus les 26 mars et 8-10 avril. A noter que les Pays-Bas et Arnhem sont de retour au calendrier alors que le Vietnam, et le circuit de Thanh Hoa, fait sa première apparition en championnat du monde. L'avant-dernier GP de la saison, coincé entre le Vietnam et Matterley Basin, est programmé le 1er octobre mais la localisation doit encore être précisée. À l'issue du championnat se tiendra le Motocross des Nations le 22 octobre à Ernée, en France. Le Slovène Tim Gajser (Honda) est champion en titre en MXGP alors que le Français Tom Vialle (KTM) a été couronné en MX2, terminant quatre points seulement devant Jago Geerts. Le Néerlandais Jeffrey Herlings, champion du monde 2018 et 2021 dans la catégorie reine et qui reste sur une saison blanche en raison d'une blessure au pied, espère pouvoir débuter l'exercice suivant dès le premier GP. (Belga)