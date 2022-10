Le nombre d'heures prestées dans les entreprises se rapproche du niveau d'avant-crise

Une partie des heures de travail dans les entreprises belges ne sont jamais prestées en raison des crédits-temps, de l'absentéisme pour cause de maladie, du chômage temporaire, des vacances, ... Le taux de chômage temporaire, à 2,5% au premier semestre, est encore supérieur à 2019 (0,8%) en raison de la crise énergétique, analyse Amandine Boseret, experte juridique chez Acerta Consult. Il est cependant en voie de normalisation après le taux de 15,4% relevé en 2020. Le travailleur belge prend presqu'autant de vacances qu'avant la crise (7,8% des heures prestées contre 8,4% en 2019) mais il est plus souvent absent pour maladie (6,6% contre 5,6% en 2019). Alors que le nombre d'heures effectivement prestées dans les PME est généralement bien plus élevé que dans les grandes entreprises, le temps de travail dans les petites et moyennes entreprises a beaucoup plus diminué ces dernières années que dans les grandes entreprises, constate encore Acerta. (Belga)