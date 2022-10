Le Sénat épargnera 15 millions en 2 ans sur ses frais de fonctionnement

(Belga) "Mon plan pour le Sénat représente une économie de 15 millions d'euros sur le budget fédéral au cours des deux prochaines années", a déclaré mardi après-midi, sur Twitter, la présidente du Sénat Stephanie D'Hose, après l'accord intervenu sur le budget fédéral. Les économies proviendront notamment de la suppression des dotations au fonds de pension et de la disparition progressive des secrétariats des groupes politiques, a expliqué la présidente de l'institution.

Cette dernière travaille en coulisses depuis des mois sur un accord politique permettant de réformer le Sénat. En attendant sa mise en œuvre, qui ne pourra avoir lieu qu'après 2024 car elle nécessite une révision de la Constitution, un certain nombre de mesures peuvent déjà être prises, a expliqué Stephanie D'Hose à Belga. Ainsi, plus aucune dotation ne sera versée au 2023 au fonds de pension des sénateurs. Les secrétariats des groupes politiques seront également supprimés progressivement, tout comme leurs dotations. Enfin, un accord sera recherché pour le transfert du personnel vers la Chambre. Ces réformes permettront d'économiser 7,5 millions d'euros dans le budget fédéral pour 2023 et 2024. Parallèlement, la dotation du Sénat sera revue à la baisse tandis que celle de la Chambre augmentera. Au final, ce sont 15 millions d'économies qui seront réalisées durant les deux années à venir, a assuré la présidente du Sénat. (Belga)