Météo - Temps calme avec de larges éclaircies

Après une matinée fraîche, les températures remonteront entre 11 et 13°C en Ardenne, et entre 14 et 16°C dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable ou de nord-est. Ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé à peu nuageux et quelques brumes ou bancs de brouillard, éventuellement givrant, se formeront par endroits. Les températures redescendront entre -1 et 6°C avec risque de petites gelées au sol dans les endroits exposés. Le vent restera faible et s'orientera au sud-est. Mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, les éclaircies alterneront avec des passages nuages de plus en plus nombreux. Les maxima seront proches de 13°C dans les Hautes-Fagnes et varieront entre 14 et 16°C dans les autres régions. Le vent sera généralement faible de sud puis de sud-ouest. Jeudi, le ciel deviendra souvent très nuageux avec possibilité de quelques averses, surtout sur le nord-ouest du pays. De nouvelles pluies envahiront notre pays à partir de la France en soirée et la nuit suivante. Les maxima varieront entre 13°C en haute Ardenne et 15 à 16°C ailleurs. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest. Vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie, surtout du centre à l'est. Le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest en cours d'après-midi avec des éclaircies. Les maxima varieront entre 13 et 17°C. Le vent modéré de sud à sud-ouest s'orientera ensuite à l'ouest. (Belga)