Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, défend la présence du Bélarus

Sanctionnée après l'invasion de l'Ukraine, la Russie est elle exclue de toutes les compétitions de l'UEFA et ne peut donc pas disputer les qualifications. Selon le magazine Spiegel, Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur, a écrit à l'UEFA en demandant pourquoi le Bélarus n'était pas aussi exclu après avoir exprimé son soutien à la Russie. "C'est un peu populiste de dire qu'il faut les exclure", a déclaré Ceferin à Sport Bild mercredi. "Pour le moment, nous ne voyons pas de raison de le faire. Si les choses changent, nous réagirons évidemment. Les politiciens devraient respecter notre droit de prendre des décisions. Nous ne disons pas aux politiciens et aux gouvernements ce qu'ils doivent faire." Le Bélarus est autorisé à participer aux compétitions de l'UEFA mais les matches à domicile doivent se jouer hors du pays et sans public. Les Bélarusses ont été versés dans le groupe I des qualifications avec la Suisse, Israël, la Roumanie, le Kosovo et Andorre. (Belga)