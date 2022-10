Bourse de Bruxelles - Sixième baisse consécutive du BEL 20 malgré un timide rebond final

VGP (66,70) et Sofina (173,90) étaient en tête avec des chutes de 5,79 et 3,44%, Aedifica (71,20) et Colruyt (21,82) abandonnant 3,06 et 2,68%. Solvay (84,40) et UCB (72,98) se distinguaient par des hausses de 1,98 et 0,19% en compagnie de Galapagos (43,59) qui s'appréciait de 0,95% alors que arGEN-X (353,00) abandonnait 2,43%. AB InBev (47,21) était également positive de 1,19% tandis que KBC (47,22) et Ageas (36,95) reculaient de 1,17 et 1,65%, Aperam (24,71) et Umicore (30,90) de 2,75 et 1,06%, Elia (113,50) et GBL (70,72) de 2,24 et 1,06%. Une recommandation à l'achat faisait par ailleurs bondir DEME (115,50) de 6,6% tandis que Immobel (41,00) et Care Property Invest (15,62) chutaient de 3,6 et 4,2%, Shurgard (38,40) et Econocom (2,68) reculant de 2,3 et 2,9%, Agfa-Gevaert (2,89) et Azelis (20,64) de plus de 2% également comme Ontex (5,47). Telenet (13,57) et Bpost (5,29) valaient 3,1 et 3,2% de moins que la veille, Orange Belgium (18,00) gagnant par contre 1,5%. Celyad (1,23), qui avait plongé de plus de 10% à l'annonce de l'arrêt d'une recherche, terminait sur un gain de 6% alors que Onward Medical (6,01) abandonnait 3,7%, des pertes de plus de 2% étant notées en Bone Therapeutics (0,16), Biocartis (1,00) et IBA (13,42). Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 0,9681 USD, contre 0,9716 dans la matinée et 0,9707 la veille. L'once d'or gagnait 0,75 dollar à 1.670,25 dollars et le lingot se négociait autour de 55.470 euros, en progrès de 17 5 euros. (Belga)