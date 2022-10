Conference League - Vanhaezebrouck: "Djugarden est une équipe solide"

"J'ai vu de belles choses à Eupen, mais le match n'a au bout du compte duré qu'une mi-temps", a déclaré l'entraîneur gantois Hein Vanhaezebrouck mercredi en conférence de presse. "Il y avait beaucoup de dynamisme et d'efficacité mais on ne parle que d'un match. Nous devons maintenant confirmer, aussi bien demain que dimanche contre Malines". Pour cela, il faudra gagner jeudi un Suède face à "une solide équipe sans grandes stars". "Nous devrons marquer et les empêcher de marquer pour gagner", avance le T1 gantois. Jeudi dernier, Djugarden a marqué l'unique but du match sur une phase arrêtée. "Cela ne nous arrive pas très souvent. Notre problème se situe au niveau de la communication. Si quelqu'un fait une erreur sur une telle phase, nous n'avons pas un autre joueur pour la réparer". Djugarden est en tête du groupe avec 6 points, devant Molde et Gand (4) et les Shamrock Rovers (1). (Belga)