Coronavirus - Un nouveau vaccin adapté au variant Omicron BA-4/BA-5 disponible vendredi à Bruxelles

Les quatre centres de vaccination bruxellois - Pacheco, Molenbeek, Forest, Woluwe-Saint-Pierre - disposeront dès vendredi de ce nouveau vaccin. Il sera aussi progressivement déployé chez les médecins généralistes, pharmacies, centres médicaux, etc. Cet automne, une campagne de (re)vaccination contre le Covid-19 est déployée dans toute la Belgique, utilisant jusqu'à présent le vaccin adapté au sous-variant d'Omicron BA-1. Ce dernier reste "très efficace contre les sous-variants BA-4/BA-5 actuellement prépondérants dans notre pays", souligne la Cocom, qui ajoute que l'important n'est pas tant le type de sérum administré que le moment auquel il est injecté. "Il est vivement conseillé de se faire vacciner dès maintenant sachant que le pic de l'épidémie est prévu dans la deuxième quinzaine d'octobre et qu'il faut au moins une dizaine de jours pour que le vaccin confère une protection efficace", recommande ainsi la Cocom. La Cocom préconise la vaccination pour les personnes de 65 ans et plus, celles âgées de 50 ans et plus avec un facteur de risque et celles immunodéprimées ainsi que le personnel soignant. En quatre semaines, 55.690 doses booster ont été administrées à Bruxelles, indique le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron dans le communiqué de la Cocom. Par ailleurs, à partir de samedi, une double vaccination contre le Covid-19 et la grippe saisonnière sera possible dans les quatre centres de vaccination bruxellois à condition d'apporter soi-même le sérum contre la grippe, disponible en pharmacie. (Belga)