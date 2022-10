Deux femmes ont perdu la vie à Anvers à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone

(Belga) Deux femmes, âgées de 23 et 44 ans, sont décédées mardi soir dans le district anversois de Wilrijk, vraisemblablement à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO), indique mercredi la police locale.

La police s'est rendue sur les lieux mardi soir, les deux habitantes n'étant pas joignables. Arrivée sur place, l'équipe d'intervention a décidé d'entrer dans la maison. Les détecteurs de CO des policiers ont indiqué des valeurs alarmantes. Les victimes ont rapidement été retrouvées et évacuées mais les tentatives de réanimation ont échoué. Les pompiers se sont également rendus sur place afin de ventiler le bâtiment et déterminer la cause possible des hautes concentrations en CO. Un barbecue, qui couvait dans la maison, pourrait en être l'origine. (Belga)