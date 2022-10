Greet Minnen met un terme à sa collaboration avec sa coach Ann Devries

"Après un an et demi, nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration", indique le communiqué publié par Greet Minnen et son ex-compagne Alison Van Uytvanck. "Malheureusement, nous devons reconnaître que la situation actuelle ne pouvait pas durer. Ann va continuer à travailler avec Alison et Greet va prendre un chemin différent. Nous nous souhaitons l'une l'autre tout le meilleur pour le futur". Alison Van Uytvanck (WTA 53) a été présélectionnée pour la phase finale de la Billie Jean King Cup (BJK), qui se jouera à Glasgow du 8 au 13 novembre. Blessée au dos, Greet Minnen (WTA 148) a pour sa part mis un terme à sa saison il y a une dizaine de jours. (Belga)